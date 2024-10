Fußball-Bundesliga Rose zu Schmidt: „Hoffentlich gibt es den Typen noch lange“

RB Leipzig will nach der bitteren Niederlage (2:3) in der Champions League daheim gegen Juventus Turin seine Rekordserie von saisonübergreifend 16 ungeschlagenen Bundesligaspielen ausbauen. „Wir müssen da sein am Sonntag beim schweren Spiel in Heidenheim, auch wenn die Art und Weise, wie wir verloren haben, ein Stück weit emotional noch in den Kleidern hängt“, sagte Rose.