TSG 899 Hoffenheim : Rosen lobt Trainer Breitenreiter: „Die Spieler folgen ihm“

Sinsheim Sportchef Alexander Rosen hat Chefcoach André Breitenreiter für dessen Start bei der TSG 1899 Hoffenheim gelobt.

„Er hat es wirklich geschafft, mit seiner Power hier eine gute Energie, Frische und Power in den Club zu bringen. Er geht voran und die Spieler folgen ihm“, sagte Rosen am Samstagabend nach dem 1:0-Sieg der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg. Breitenreiter war vor der Saison vom FC Zürich gekommen, den er zur Schweizer Meisterschaft geführt hatte