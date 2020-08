Hoffenheims Sportchef : Rosen: Sehr, sehr positiver Eindruck von Coach Hoeneß

Rottach-Egern Sportchef Alexander Rosen hat einen „sehr, sehr positiven Eindruck“ vom neuen Trainer Sebastian Hoeneß bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Dies sagte der 41-Jährige in einer Videoschalte mit Medienvertretern im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Rottach-Egern. „Er hat sehr viel im Kopf, was uns die letzten Jahre stark gemacht hat“, sagte Rosen über den Ex-Coach von Drittliga-Meister FC Bayern München II und lobte die Trainingsarbeit des 38-Jährigen: „Wir haben richtig guten Zug drin.“