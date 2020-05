Trainerkollegen : Roses Frage an Schmidt im TV: „Stimmt deine Nummer noch“?

Roses Frage an Schmidt im TV: „Stimmt deine Nummer noch“?

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Coach Marco Rose und Trainerkollege Martin Schmidt haben ihren gemeinsamen Auftritt im TV-Sender Sky zur Klärung offener Fragen aus den vergangenen Wochen genutzt.

„Martin, stimmt deine Telefonnummer noch? Ich habe dich angerufen, nachdem du in Augsburg gehen musstest, habe dir auf die Mailbox gesprochen und seitdem nichts mehr von dir gehört“, sagte Rose am Sonntag vor der Partie seiner Borussia gegen Union Berlin an Schmidt gerichtet, der als Experte des TV-Senders Sky dabei war.