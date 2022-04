BVB-Sieg beim VfB Stuttgart : Roses Verletzungssorgen: „Jeder macht sich seinen Kopf“

Stuttgart Sportlich zwar berappelt, aber erneut beschäftigen Borussia Dortmund Verletzungssorgen. Das 2:0 beim VfB Stuttgart hat der BVB teuer bezahlt.

Über 2000 Ausfalltage waren in dieser Saison schon vor dem erlösenden 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart beim BVB gezählt worden. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn auch Donyell Malen hatte sich vor dem Spiel bereits mit Muskelproblemen abgemeldet.

Rose: „Jeder im Verein macht sich seinen Kopf“

Die vielen Muskelverletzungen sind aber nicht der Grund, weswegen der Fußball-Bundesligist und Physiotherapeut Thomas Zetzmann am Saisonende getrennte Wege gehen werden. „Er ist unglaublich beliebt im Club und geht aus privaten Gründen“, bekräftigte Rose. „Jeder im Verein macht sich seinen Kopf. Wir sind hervorragend aufgestellt und gehen es an. Aber am Ende kann man auch nicht in die Nummer reinschauen.“