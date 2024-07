Fußball-Bundesliga Rudolph übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg

Der Aufsichtsrat der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH stellt sich neu auf und vollzieht an der Spitze einen Generationswechsel. Sebastian Rudolph übernimmt von der neuen Saison an den Vorsitz im Kontrollgremium der 100-prozentigen Tochter der Volkswagen AG, wie der Herren- und Damen-Bundesligist mitteilte. Der 47-Jährige folgt am 1. August auf Frank Witter (65), der dem Aufsichtsrat seit 2018 vorstand und Ende Juli ausscheidet.