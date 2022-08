Bundesliga : Ruhnert glaubt bei Union an Verbleib von Trainer Fischer

Ruhnert glaubt bei Union an Verbleib von Trainer Fischer

Berlin Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert glaubt an eine Vertragsverlängerung von Trainer Urs Fischer.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei Union bleiben wird. Weil er genau weiß, was er hier hat, wie er hier arbeiten kann“, sagte Ruhnert der „Sport Bild“ und ergänzte: „Es gibt so einiges, das für Union spricht.“ Der aktuelle Vertrag des 56 Jahre alten Coaches, der Union zweimal in den Europapokal geführt hat, läuft im Sommer 2023 aus.