Begehrter Leverkusen-Youngster : Rummenigge: Havertz-Transfer „in diesem Jahr nicht möglich“

Berlin Karl-Heinz Rummenigge hat den Hoffnungen auf eine zeitnahe Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz durch den FC Bayern München einen Dämpfer erteilt.

„Ich sage es ganz klar: Ein Transfer von Havertz wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein“, sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters in einem Sport1-Interview.

„Ganz Fußball-Europa und auch der FC Bayern stehen aktuell vor großen finanziellen Herausforderungen, so lange nicht wieder vor Zuschauern gespielt werden kann“, erklärte der 64-Jährige. Jeder kenne ja „die Größenordnung, die Rudi Völler bei Bayer Leverkusen im Hinterkopf hat“.

Der FC Bayern und die Werkself aus Leverkusen stehen sich am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokalfinale gegenüber. Havertz wird seit langer Zeit von den Münchnern und auch von vielen ausländischen Top-Clubs umworben. Dass der 21-Jährige in diesem Sommer nach München geholt wird, ist angesichts der Ausgaben für Neuzugang Leroy Sané in herausfordernden Corona-Zeiten und einer auf 100 Millionen Euro taxierten Ablöse aber nicht wahrscheinlich.