Ehemaliger Vorstand : Rummenigge: Keine Sorgen um Bayern-Verteidigung

Berlin Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge sieht den FC Bayern auch ohne eine mögliche Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung gut aufgestellt.

Generell hielt sich der 66-Jährige am Rande einer Preisverleihung in Berlin zum Thema aber eher zurück und betonte: „Ich will mich gar nicht in mögliche Transferangelegenheit des FC Bayern einmischen. Die werden schon wissen, was sie machen.“