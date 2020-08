Ende der Geisterspiele : Rummenigge will baldige Fan-Rückkehr: „Sind dazu bereit“

München Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hofft für die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf positive Signale für eine Rückkehr von Fans in die Stadien.

Die Ministerpräsidenten der Länder dürften in einer Videokonferenz am Donnerstag mit Kanzlerin Merkel auch über das Fan-Thema sprechen. Bislang waren in der Corona-Krise keine Zuschauer in den Stadien erlaubt. „Natürlich sind wir nicht naiv und wissen, dass wir bei Bayern München nicht 75 000 Zuschauer ins Stadion lassen“, sagte Rummenigge weiter. „Vielleicht 15 bis 20 Prozent der Zuschauer, die eine Stadionkapazität der Sitzplätze hergibt“ halte er für möglich, „um wieder etwas Atmosphäre, etwas Emotionalität reinzubringen.“