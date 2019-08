Eintracht Frankfurt : Rummenigge zu Rebic-Gerüchten: „Nicht immer alles glauben“

München Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Gerüchte um einen Wechsel von Ante Rebic nach München dementiert.

„Quatsch! Ihr dürft nicht immer alles glauben, was aus anderen Clubs kommt“, sagte der 63-Jährige der „Bild“. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt hat den Wunsch, bei einem großen Verein zu spielen. Das Transferfenster ist noch bis zum 2. September geöffnet.

Rebic kam 2016 vom AC Florenz zur Eintracht und erzielte in 78 Bundesligaspielen 17 Treffer. Beim 3:1-Erfolg im Pokalfinale von 2018 gegen Bayern München erzielte der Kroate zwei Tore. Die Eintracht qualifizierte sich durch den Titelgewinn für die Europa League. Dort scheiterte Frankfurt in der letzten Saison erst im Halbfinale am späteren Sieger FC Chelsea.