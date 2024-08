Fußball-Bundesliga Sahin sauer: „Als Dortmund müssen wir anders auftreten“

Dass nach dem Totalumbau des Sommers vieles in Dortmund erst zusammenfinden muss, war diesmal deutlicher zu sehen, als noch beim erfolgreichen Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt (2:0) oder der Pflichtaufgabe im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck (4:1). Mutige Bremer setzten dem BVB vor 42.100 Zuschauern ordentlich zu. Am Anfang stellte Sahin sein 3-4-3-System schon früh auf eine 4-2-3-1-Formation um. Und am Ende spielten die Dortmunder sogar in Unterzahl, weil Nationalspieler Nico Schlotterbeck nach einem Foul an Justin Njinmah in der 73. Minute Gelb-Rot sah.