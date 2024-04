Bundesliga Saison-Aus für Augsburgs Rexhbecaj

Mittelfeldspieler Rexhbecaj kam in dieser Saison 25-mal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal für die bayerischen Schwaben zum Einsatz. In der Rückrundentabelle belegen die Fuggerstädter mit 18 Punkten den vierten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende geht es für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup mit einem Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim weiter.