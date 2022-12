Suche nach Neuer-Ersatz : Salihamidžić über Nübel-Rückkehr: Monaco hat das letzte Wort

München Nach der Verletzung von Torwart Manuel Neuer will sich Sportvorstand Hasan Salihamidžić nicht groß mit möglichen Problemen in der Zukunft beschäftigen.

„Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden. Was im Sommer ist, müssen wir dann managen“, sagte der 45 Jahre alte Funktionär des FC Bayern München der „Sport Bild“. Neuer hatte sich bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister für den Rest der Saison. „Wir prüfen verschiedene Szenarien. Aber natürlich wäre Alexander Nübel eine naheliegende Lösung. Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort.“