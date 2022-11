Bundesliga : Salihamidzic: Bayern würde Choupo-Moting gern halten

München Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting kann dank seiner Superserie auf einen neuen Vertrag beim FC Bayern München hoffen.

„Wir werden auf jeden Fall sprechen, wir würden ihn gern halten“, sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic im TV-Sender Sky. Der deutsche Fußball-Rekordmeister sei froh, den Stürmer aus Kamerun in seinen Reihen zu haben.

Choupo-Motings Vertrag läuft nach Saisonende aus. Er hatte in den vergangenen sieben Spielen mit neun Toren großen Anteil an der Siegesserie der Bayern und der Rückkehr an die Tabellenspitze der Bundesliga.