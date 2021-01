FC Bayern München : Salihamidzic bestätigt Treffen mit Upamecanos Beratern

München Im Bemühen um RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern München mit den Beratern des Franzosen getroffen.

„Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im TV-Sender Sky. Damit bestätigte er einen Bericht der „Bild“ vom gleichen Tag, nach dem sich Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße befunden haben. Nach Informationen des Boulevardblatts sieht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Werben um Upamecano vorn.