Bundesliga Salihamidzic nach Bayern-Aus: „Hätte gerne weitergemacht“

Salihamidzic zog ein positives Fazit seiner Zeit in München. „Ich habe viel gelernt. Der FC Bayern ist etwas Besonderes, ein Club, der immer Erfolg haben wird. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Zeit“, sagte er. Die aktuelle Mannschaft sei aus seiner Sicht „die beste in Europa“. Auch wenn das Team am Ende der Saison „ein bisschen Probleme“ gehabt habe, sei er überzeugt von dem Team: „Diese Arbeit war sehr gut. Ich glaube an die Mannschaft, sie wird in den nächsten Jahren die Champions League gewinnen.“