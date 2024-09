Fußball-Nationalmannschaft Sammer: Mit „sieben Bayern“ auch nicht alles besser

„Es war immer gut, wenn wir Typen, Gemeinsamkeiten und eine eigene Identität, was die Nationalmannschaft betrifft, in unserem Spiel hatten“, erläuterte Sammer, der als Experte für Prime Video auch in dieser Champions-League-Saison im Einsatz ist. „Ich glaube nicht, wenn wir sieben Bayern hätten, dass das alles verbessern würde. Wir müssen immer wieder Wege finden, uns gut miteinander zu mischen, zu stabilisieren, eine Idee zu finden.“