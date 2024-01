Bundesliga Sancho blitzt mit Elfer-Wunsch bei Füllkrug ab

Füllkrug verwies auf ein klares Ranking für das Schießen von Elfmetern. „Wir haben da einen klaren Ablauf“, bestätigte Trainer Edin Terzic: „Wir wollten auch ein bisschen aus der Vergangenheit lernen. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte.“ Terzic dachte wahrscheinlich an den letzten Spieltag der Vorsaison, als Kapitän Emre Can als etatmäßiger Schütze zugunsten von Sébastien Haller verzichtete. Doch Haller verschoss, und am Ende fehlte beim 2:2 gegen Mainz ein Tor zum deutschen Meistertitel.