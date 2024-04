Bundesliga SC-Coach Streich sucht Höler-Ersatz

In dieser Hinsicht habe es bei der jüngsten 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig auch bei den eingesetzten Offensivkräften Defizite gegeben. Außerdem müsse er abwägen, „wer mit wem am besten zusammenspielen kann“. Möglicherweise kehrt Roland Sallai in die Startelf zurück. Bei Merlin Röhl gibt es laut Streich noch „Fragezeichen“, weil der Offensivspieler wegen Bauchmuskelproblemen in dieser Woche noch nicht trainieren konnte.