Bundesliga SC-Trainer Streich ärgert Niederlage: „Alles war gegen uns“

Damit muss Streich im Spiel beim 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die Defensive erneut umbauen. „Die Spieler sollen jetzt nach Hause gehen, sich nur auf Fußball konzentrieren und dann in Köln ein gutes Spiel machen. Dann haben wir die Chance, weil so etwas wie heute passiert nur ganz selten“, sagte der Coach.