SC Freiburg SC-Trainer über Sallais Nicht-Nominierung: „Eine Denkpause“

Erst Ende März hatte der Vater des 25 Jahre alten Flügelspielers Streich verbal attackiert. „Sein Vater hat kolportiert, er wäre die letzten Spiele nicht zum Einsatz gekommen, weil es ein Angebot von Lazio Rom gegeben hätte. Und deshalb würde Roland nicht spielen“, hatte Streich damals gesagt und diesen Vorwurf zurückgewiesen. Damals hatte er seinen Spieler noch in Schutz genommen. „Roland ist in dieser Geschichte vollständig außen vor, der arme Kerl. Das ist brutal schwer für ihn. Solche Aussagen schädigen ihn total, so verqueres Zeugs.“