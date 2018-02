Schalke bezwingt Leverkusen im Verfolger-Duell und klettert

Königsblau träumt wieder von der Königsklasse: Schalke 04 hat im Kampf um den Einzug in die Champions League einen Big Point gelandet. Von Holger Schmidt, dpa

Die Gelsenkirchener gewannen das schwache Westduell der Pokal-Halbfinalisten bei Bayer Leverkusen verdient mit 2:0 (1:0) und verdrängten die Rheinländer damit von einem der ersten vier Plätze. Durch den zweiten Sieg in Serie, den die Treffer von Guido Burgstaller (11. Minute) und Nabil Bentaleb (89./Foulelfmeter) sicherten, zog Schalke zumindest vorübergehend mit seinem Erzrivalen Borussia Dortmund gleich. Der BVB spielt allerdings zum Abschluss des 24. Spieltags am Montag noch gegen den FC Augsburg.

Schalke-Manager Christian Heidel sprach von einem verdienten Sieg. „Wir haben kaum echte Torchancen zugelassen“, sagte er und kritisierte lediglich: „Wir hätten den Sack früher zu machen müssen.“

Bayer entwickelt dagegen fast schon einen Heimkomplex und verliert so wichtigen Boden im Kampf um die Rückkehr in die Königsklasse. Nach einer Hinrunde ohne Heimniederlage verlor Leverkusen 2018 bereits dreimal im eigenen Stadion, zuletzt zweimal hintereinander. Wie schon in den Heimspielen gegen RB Leipzig (2:2) und Dortmund (1:1) schwächte sich Bayer durch einen Platzverweis gegen einen Spitzenklub früh selbst - diesmal sah Dominik Kohr wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (38.). Mit 38 Punkten liegt die Werkself nun zwei Zähler hinter Schalke.

„Wir müssen alle zusammen wieder daran glauben, wieder so Spiele wie in der Hinrunde zu absolvieren“, forderte Leverkusens Angreifer Kevin Volland. „Wir haben wenige Akzente nach vorne gesetzt und deshalb auch verdient verloren“, gab er zu.

Überschattet wurde die Partie von einem Unglück auf den Zuschauerrängen: Zwei Schalke-Fans stürzten, einer verletzte sich dabei schwer und musste notärztlich versorgt werden. Er sei in einem „sehr kritischen Zustand“, sagte Heidel.

Grund zur Freude hatten die Bayer-Anhänger am Sonntag nur vor dem Anpfiff. Über die Stadion-Leinwand gab der Verein die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Jonathan Tah bekannt. Der am Sonntag wegen einer Grippe fehlende Innenverteidiger stand ohnehin schon bis 2020 unter Vertrag, nun band er sich bis 2023. „Ich will natürlich Titel gewinnen, deshalb habe ich den Vertrag unterschrieben“, sagte der 22 Jahre alte Nationalspieler in einer Video-Botschaft.

Doch spätestens zehn Minuten nach dem Anpfiff war die Laune der Bayer-Fans verhagelt. Nach einem weiten Diagonalball von Daniel Caligiuri stand Thanos Retsos als letzter Mann plötzlich alleine gegen Burgstaller. Der Grieche ließ sich düpieren und der Österreicher, der schon beim 4:1 im Vorjahr zweimal in Leverkusen getroffen hatte, vollendete eiskalt.

Bayer spielte ungewohnt unstrukturiert und fand gegen die geschickt gestaffelten Gäste wenig Lücken. Die erste gute Gelegenheit besaß Leon Bailey nach einer missglückten Faustabwehr von Schalke-Torhüter Ralf Fährmann. Der Jamaikaner, der beim 1:1 im Hinspiel sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hatte und danach durchstartete, verzog aber (20.). Knapper war es auf der Gegenseite, als Bayers Torhüter Bernd Leno einen Kopfball von Leon Goretzka gerade so parierte (29.).

Schalkes Trainer Domenico Tedesco war augenscheinlich darauf bedacht, den nummerischen Vorteil unter keinen Umständen aus der Hand zu geben und wechselte vier Minuten nach der Pause in Max Meyer und Burgstaller seine beiden verwarnten Spieler aus. Tedescos Team hatte aber weiterhin alles fest im Griff, spielte aber auch nicht mit Vehemenz auf das zweite Tor und ließ Bayer so am Leben.

Für die letzten 25 Minuten brachte Tedesco dann noch Bentaleb, der damit erst zum zweiten Mal in 2018 zum Einsatz kam und die Partie mit seinem Treffer entschied.

Informationen zum Spiel bei bundesliga.de

Video-Botschaft von Jonathan Tah

Tweet von Bayer zum Tribünen-Unglück