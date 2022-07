Bundesliga-Aufsteiger : Schalke-Coach Kramer sieht Büskens als „Nachhilfelehrer“

Gelsenkirchen Der neue Schalke-Coach Frank Kramer sieht seinen Vorgänger Mike Büskens nicht als Schattentrainer.

„Mike ist in meinem Team, er ist ein wichtiger Partner für mich. Er packt mit mir an, damit alles in die richtige Richtung geht, und er sitzt neben mir auf der Bank. Das ist etwas anderes, als wenn jemand auf der Tribüne sitzt und von oben seinen Schatten nach unten auf die Bank wirft“, sagte der 50 Jahre Fußball-Lehrer der „Sport Bild“ mit Bezug auf die Situation beim Erzrivalen aus Dortmund, wo der zwischenzeitlich als Technischer Direktor tätige Edin Terzic wieder als Chefcoach arbeitet und Marco Rose abgelöst hatte.