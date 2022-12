Bundesliga : Schalke-Coach Reis: In Bochum „an den Pranger gestellt“

Schalke-Coach Reis: In Bochum „an den Pranger gestellt“

Hatte keinen schönen Abgang in Bochum: Thomas Reis. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Gelsenkirchen Bundesliga-Trainer Thomas Reis ist verärgert über die Begleitumstände seines Abschieds vom VfL Bochum.

„Es gibt handelnde Personen beim VfL, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will“, sagte der Cheftrainer des FC Schalke 04 in einem Interview der „Sport Bild“ und ergänzte: „Weil sie sich nicht an Absprachen gehalten haben und ich zum Schluss der einzige war, der an den Pranger gestellt wurde. Daraus habe ich meine Lehren gezogen.“