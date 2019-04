Der neue Schalke-Trainer Huub Stevens hatte seinen Vorgänger Domenico Tedesco vor den Belastungen durch die Champions League gewarnt. dpa

„Ich glaube heute, dass diese Belastung vielleicht unterschätzt worden ist. Aber eine Saison mit Abstiegskampf habe ich nicht erwartet“, sagte der 65 Jahre alte Stevens dem „Sportbuzzer“. Der Niederländer hatte beim Vizemeister Mitte März den 33 Jahre alten Tedesco abgelöst und war zum dritten mal auf die Schalke-Bank zurückgekehrt.

„Zunächst einmal hätte ich mir gewünscht, dass es gar nicht so weit gekommen wäre und Domenico Tedesco heute hier sitzen könnte“, sagte Stevens, der beim Fußball-Bundesligisten auch im Aufsichtsrat sitzt und den Club bis zum Saisonende betreut. „Aber es ist, wie es ist.“

Er habe vor der Rückkehr auf die Trainerbank zunächst überlegen müssen. „Denn die Koffer waren gepackt, meine Frau und ich waren schon so gut wie auf Mallorca. Aber wenn Schalke ruft, hast du letztlich keine Chance. Mein blau-weißes Herz schlägt noch immer. Also habe ich meine Frau angerufen und gesagt: Ich kann nicht mit, ich muss Schalke helfen!“ Der Bundesligist aus Gelsenkirchen ist Tabellen-14. und tritt am (heutigen) Freitagabend in einem richtungsweisenden Duell beim Vorletzten 1. FC Nürnberg an.

