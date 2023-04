Bundesliga Schalke feiert Mutmacher im Abstiegskampf: „Erleichterung“

Es passte ins Bild eines denkwürdigen Fußballabends, dass Siegtorschütze Drexler binnen kurzer Zeit in die Rolle des Hauptdarstellers schlüpfte. Nur eine Minute nachdem er sich in höchster Not in einen Schuss von Ducksch geworfen und damit die erneute Bremer Führung verhindert hatte, sorgte er mit seinem Siegtreffer (90.+2) für königsblaue Erlösung. „Am Ende ist mir das Tor lieber als die Rettungstat. Wir mussten das Spiel gewinnen und wussten, was auf dem Spiel stand“, sagte der Matchwinner.