Schalke hofft auf Goretzka-Einsatz in Leverkusen

Schmerzen am Fuß

Der FC Schalke 04 hofft im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen auf den Einsatz von Leon Goretzka. Der 23 Jahre alte Nationalspieler hatte nach dem 2:1 gegen 1899 Hoffenheim über Schmerzen am Fuß geklagt. dpa

„Er hat einen Schlag abbekommen und unter der Woche nur Teile des Teamtrainings absolvieren können. Wir hoffen, dass er jetzt wieder voll dabei ist“, sagte Schalke-Coach Domenico Tedesco vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr). Zurückkehren in die Startelf dürfte in der BayArena der zuletzt gelbgesperrte Max Meyer.

Auch der zuletzt nicht berücksichtigte Nabil Bentaleb sei eine Option. In einem Gespräch hatte Tedesco dem Algerier erläutert, was man von ihm erwarte. „Die Sache ist erledigt, es gibt keine Probleme. Er hatte eine ganz normale Trainingswoche“, sagte Tedesco am Freitag über Bentaleb, der sich mehr Einsatzzeiten wünscht.

Schalke-Kader