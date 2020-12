12. Spieltag : Schalke-Krise geht weiter: Freiburg gewinnt dank Sallai

Gelsenkirchen Wird das noch was mit dem FC Schalke 04? Nach dem leblosen Auftritt beim 0:2 gegen den SC Freiburg wird die Lage der Königsblauen immer bedenklicher. Freiburgs Trainer Christian Streich liegt mit einer Personalmaßnahme goldrichtig.

Entscheidender Mann des Spiels war der Freiburger Roland Sallai: Mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga in der 50. und 68. Minute sorgte der Ungar für zweiten Auswärtssieg seines Teams. SC-Trainer Christian Streich hatte Sallai als einzigen neuen Spieler im Vergleich zum 2:0 gegen Arminia Bielefeld in die Startformation genommen - und durfte sich in seinem „Bauchgefühl“ (Streich vor dem Spiel bei Sky) bestätigt fühlen.