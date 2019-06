Mitteilung Sportvorstand : Schalke: Mendyl, Bentaleb und Konopljanka können gehen

Will sich von einem Trio trennen: Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Foto: Rolf Vennenbernd.

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 will sich noch vor dem Saisonstart von einem Trio trennen. Neben Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb kann auch Jewgeni Konopljanka den Fußball-Bundesligisten vorzeitig verlassen, bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider auf der Vereinshomepage.

„Wir sind gemeinsam mit Hamza Mendyl und dessen Berater zu dem Entschluss gekommen, dass er sich nach einem neuen Verein umschaut und dafür die Zeit bekommt. Mit Nabil Bentaleb haben wir ebenfalls gesprochen. Er absolviert derzeit sein Reha-Programm in Lille. Parallel dazu schaut er sich ebenso wie auch Jewgeni Konopljanka nach einer neuen Herausforderung um“, sagte Schneider.

Den bisherigen Rekordtransfer Breel Embolo hat Schalke nach drei Jahren, in denen der Angreifer oft verletzt fehlte und sich nicht durchsetzen konnte, kurz vor dem Trainingsauftakt am kommenden Montag an Borussia Mönchengladbach abgegeben.