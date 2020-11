7. Spieltag : Schalke-Sportchef Schneider über Mainzer Elfmeter verärgert

Mainz Der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider hat mit großer Verärgerung auf die beiden Elfmeter-Entscheidungen im Bundesliga-Krisenduell beim FSV Mainz 05 reagiert.

Dass vor allem der zweite Mainzer Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul von Ozan Kabak an Jean-Philippe Mateta vom Video-Schiedsrichter nicht zurückgenommen wurde, konnte Schneider nicht verstehen. „Ich weiß nicht, was da in Köln los ist. Das wird kurz gecheckt und ist Elfmeter. Ich erwarte mehr Aufmerksamkeit in Köln.“ Ähnlich sah es Schalkes Trainer Manuel Baum: „Den zweiten Elfmeter darfst du nicht geben. Das geht nicht.“