Bundesliga Schalke-Torwart Fährmann vor Comeback

Wahrscheinlich können die Gelsenkirchener wieder auf ihren Stammtorwart Ralf Fährmann setzen. Der 34-Jährige könnte nach langer Verletzungspause in die Startelf zurückkehren. „Ralle hat so weit das Training absolviert“, sagte Reis, gab aber noch keine Entscheidung bekannt: „Bisher sieht alles sehr stabil aus. Aber ich behalte es mir noch vor, zu entscheiden, was am sinnvollsten ist, weil wir morgen ja auch noch ein Training haben.“ Fährmanns Vertreter Alexander Schwolow hatte beim 2:2 am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt gepatzt und war stark in die Kritik geraten.