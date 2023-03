Bundesliga Schalke-Trainer Reis freut sich aufs Derby gegen BVB

Reis wisse, was auf ihn und die Mannschaft zukomme „und was die Schalke-Fans von uns erwarten“. Er verstehe die Bedeutung des Duells der Erzrivalen, auch wenn er nicht in Gelsenkirchen, sondern in Bochum wohne, sagte Reis. „Ich weiß, dass die Brisanz sehr groß ist. Ich glaube nicht, dass ich dafür zum Bäcker gehen muss. Es reicht, wenn ich in die Augen der Mitarbeiter schaue.“