Testspiel : Schalke wendet Niederlage bei Drittligist Osnabrück ab

Osnabrück Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 hat beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück eine Niederlage im Testspiel gerade noch abgewendet. Zum Abschluss des Jahres rettete der Favorit dank eines späten Ausgleichstreffers ein 2:2 (1:1) bei den Niedersachsen.

An der Bremer Brücke brachte der Japaner Soichiro Kozuki (15. Minute) die Schalker zunächst in Führung. Die Hausherren kamen jedoch zurück in die Partie: Paterson Chato glich (22.) erst aus, Ba-Muaka Simakala traf dann per Foulelfmeter zur Führung (47.). Abwehrspieler Ibrahima Cissé glich für die Schalker vier Minuten vor Schluss aus und verhinderte eine Pleite des Bundesligisten.