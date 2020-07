Kumpel von Jadon Sancho : Schalker Matondo entschuldigt sich erneut für Trikot-Fauxpas

Gelsenkirchen Der Trikot-Fauxpas von Rabbi Matondo scheint den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 weiter zu beschäftigen.

In einem Interview der „Sport Bild“ entschuldigte sich der 19-Jährige erneut dafür, bei einer privaten Trainingseinheit das Shirt seines Freundes Jadon Sancho vom Revierrivalen Borussia Dortmund angezogen zu haben. „Diesen Ärger wollte ich wirklich nicht auslösen. Dafür habe ich diesen Verein schon viel zu lieb gewonnen“, sagte Matondo, der sich in der vergangenen Woche bereits in den sozialen Medien öffentlich geäußert hatte. „Es war ein Fehler, und es tut mir leid.“