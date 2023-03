Revierderby Schalker Sonderlob für „Mentalitätsmonster“ und Neuzugang

„Er ist ein absolutes Mentalitätsmonster“, sagte der 34 Jahre alte Torwart über Außenverteidiger Henning Matriciani. „Wenn man sagen kann, dass man den Gegner auffressen soll, dann hat er das getan. Er hat in Perfektion bewiesen, wie man den Gegner unangenehm bearbeiten kann die ganze Zeit.“ Der vor allem in der Hinrunde häufig gescholtene Matriciani zeigte sich zuletzt stark verbessert und glänzte gegen den BVB unter anderem durch einen spektakulären Block in der Schlussphase.