Bundesliga : Schalkes Trainer-Legende Stevens glaubt an Wagner

Schalkes Trainer-Legende Stevens glaubt an Wagner

Gelsenkirchen Schalkes Trainer-Legende Huub Stevens hat sich für einen Verbleib von Trainer David Wagner beim Fußball-Bundesligisten ausgesprochen.

Stevens, der dem Aufsichtsrat des Vereins angehört, hat die Trainer-Karriere seines ehemaligen Spielers Wagner von Anfang an verfolgt, auch als dieser in England bei Huddersfield Town arbeitete. Als Schalkes Vorstand vor einem Jahr über Wagner nachdachte, sei auch er nach seiner Meinung gefragt worden, so Stevens. „Ich sagte, warum nicht? Und das sage ich auch heute.“