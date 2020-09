2. Spieltag : Schalkes Wagner nach Niederlage gegen Bremen vor dem Aus

Gelsenkirchen Für den FC Schalke 04 geht es desolat weiter: Dem 0:8 in München folgt ein 1:3 zu Hause gegen Bremen. Trainer Wagner droht das Aus, eine Spuckattacke sorgt für Diskussionen.

Für Diskussionen sorgte Schalkes Abwehrspieler Ozan Kabak, der - von den Fernseh-Kameras eingefangen - in Richtung des am Boden liegenden Augustinsson spuckte. „Das ist nicht schön, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist nicht Fairplay“, sagte Augustinsson. Die Situation in der 27. Minute habe er gar nicht bemerkt, sagte der 26 Jahre alte Schwede beim Betrachten der Fernsehbilder. „Das ist natürlich ein absolutes Unding, was nicht auf den Fußballplatz gehört“, sagte Kohfeldt.