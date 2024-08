Fußball-Bundesliga Schick will spielen: Kein Gedanke an Abschied aus Leverkusen

Schick spielt seit 2020 für Bayer Leverkusen und erzielte in 123 Spielen 54 Tore für den Club. Zu Beginn der vergangenen Saison stand er wegen einer Adduktorenverletzung nicht zur Verfügung, am Ende kam er in 20 Bundesliga-Spielen, neun Europa-League-Partien und vier DFB-Pokal-Spielen zum Einsatz. Beim 1:0 im Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern stand er in der Startelf, in der Europa League kam er nach dem Viertelfinale nur noch zu kurzen Einsätzen.