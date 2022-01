Bundesliga : Schiedsrichter-Ärger und keine Tore: VfB weiter auf Talfahrt

Freiburg Zum zweiten Mal binnen einer Woche hadert der VfB Stuttgart mit Schiedsrichter-Entscheidungen.Un den Spielern fehlen nach fünf Spielen ohne eigenen Treffer auch die Erklärungen.

Sven Mislintat redete sich in Rage, Sasa Kalajdzic wirkte ratlos. Der Angreifer des VfB Stuttgart sah so aus, als wolle er sich in seiner Jacke verkriechen, während Sportdirektor Mislintat vor der Abreise in das sechstägige Trainingslager nach Marbella in den Angriffsmodus überging.