Bundesliga Schiedsrichter-Chef Fröhlich: VAR-Debatte „zu negativ“

„Für mich ist die Debatte momentan zu negativ ausgerichtet. Alles, was nicht gut läuft, wird thematisiert. Und alles, was gut läuft, wird nicht angesprochen“, sagte Fröhlich beim TV-Sender Bild. Dass es an diesem Liga-Samstag mal keine großen Debatten gegeben habe, wundert den ehemaligen Top-Referee nicht. „Wir haben ganz viele ruhige Spieltage erlebt, was den VAR angeht.“