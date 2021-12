Bayern-Sieg beim BVB : Schiedsrichter empört BVB - Schwere Vorwürfe von Bellingham

Dortmund Der Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird seinem Ruf als deutscher Clásico gerecht. Dennoch spielt das Spektakel auf dem Rasen im Nachgang nur eine untergeordnete Rolle. Der BVB sieht sich um den Lohn für eine starke Leistung gebracht.

In erster Empörung über die 2:3 (1:2)-Niederlage seines Team wählte BVB-Jungprofi Jude Bellingham harsche Worte. „Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, sagte der englische Nationalspieler beim norwegischen Sender Viaplay Fotball über Referee Felix Zwayer.