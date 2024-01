Fußball Schiedsrichterinnen: Keine zweite Steinhaus und VAR in Sicht

Den Spitzenschiedsrichterinnen in der Frauen-Bundesliga helfen könnte die Einführung des Videobeweises - doch auch das sieht Beitinger als komplexen Sachverhalt. „Es geht ja auch um die Voraussetzungen in den Stadien und die Kosten. Wir haben schon Schiedsrichterinnen als VAR ausgebildet, die bei den Männern im Einsatz sind. Aber wir bräuchten noch viel mehr, wenn wir das in der Bundesliga umsetzen wollen“, erklärte sie. Bis wann das so ist, sei „schwierig abzuschätzen“, so Beitinger. Auch für Wolfsburgs Kellermann ist der Videobeweis „aktuell eher unrealistisch“.