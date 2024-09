Fußball-Bundesliga Schienbeinschoner an: Bruderduell für die Eggesteins

Beim 3:0-Auswärtssieg in Heidenheim am vergangenen Wochenende lag der Sport-Club erstmals in dieser Saison nicht hinten. Davor konnten die Freiburger gegen Stuttgart (3:1) und Bochum (2:1) Rückstände in einen Sieg drehen. „Das ist uns letztes Jahr nicht so gut gelungen, davor war es eine große Stärke von uns, dass man uns nie abschreiben durfte. Das haben wir uns diese Saison wiedergeholt, und das soll so bleiben“, betonte Eggestein, der seine vierte Saison bei den Freiburgern spielt, einer der Vize-Kapitäne ist und vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz für den SC steht. Nicht nur deshalb wird der Samstag besonders.