Bundesliga „Schlimmer geht's nicht“: Bayer-Frust nach Derby-Pleite

Doch Selke nickte auf die Frage nach den ständigen Rudelbildungen um ihn herum nur eifrig und bestätigte: „Ich genieße das im Allgemeinen immer. Ich haue alles für meine Jungs raus.“ Zudem gehöre zu einem Derby nochmal „ein Extra an Emotionalität dazu“. So brachte er sich auf Betriebs-Temperatur. Und so bestätigte er vor allem seinen Trainer, der allen Unkenrufen zum Trotz immer an Selke geglaubt hat. „Ich höre ja öfter von außen, was einer kann und was nicht“, sagte Baumgart: „Deshalb bin ich froh, dass ich der Trainer bin und mit der ein oder anderen Einschätzung richtig liege.“