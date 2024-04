Borussia Dortmund Schlotterbeck hofft auf „gute Zusammenarbeit“ mit Ricken

Ricken, der für Dortmund 1997 im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin den Treffer zum 3:1 erzielte und seit 2014 in der Nachwuchsabteilung des Clubs in verantwortlicher Position arbeitet, wurde am Montag überraschend ab Mai als Nachfolger von Hans-Joachim Watzke als neuer Sport-Geschäftsführer beim BVB vorgestellt. Eigentlich galt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl als Favorit auf die Nachfolge von Watzke, der bis Ende 2025 aus der Geschäftsführung ausscheidet.