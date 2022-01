VfL Wolfsburg : Schmadtke: Dreht sich hier einzig um Manager und Trainer

Wolfsburg Sportchef Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg hat seinem Trainer Florian Kohfeldt erneut das Vertrauen ausgesprochen und an die Verantwortung der Spieler für die sportliche Krise des Tabellen-15. in der Fußball-Bundesliga erinnert.

„Ich habe so den Eindruck, dass es sich hier einzig und allein um den Verbleib von Manager und Trainer dreht und wir weniger über die Leistungen sprechen“, sagte der Geschäftsführer Sport nach der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig in einem Sky-Interview.

„Wir sprechen weniger darüber, wer da am Ende unten auf dem Platz steht. Das ist in der Gesamtheit so, das hat sich so eingebürgert, dass in diesen schwierigen Phasen - da brauchen wir auch nicht drumherumreden, das ist eine ausgesprochen bescheidene Situation, die ist nicht angenehm für keinen - aber als Spieler gehst du relativ unbehelligt nach Hause, machst dein Training und gehst wieder weg“, sagte Schmadtke. „Für Trainer und Management ist das schon ein bisschen anders.“