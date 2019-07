Wolfsburg-Sportchef : Schmadtke sieht Trainer-Manager-Verhältnis skeptisch

Wolfsburg Sportchef Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg ist der Meinung, dass die Verbindung zwischen Trainern und Managern in der Fußball-Bundesliga „wieder enger werden muss“. Das sagte der Geschäftsführer Sport des VfL der „Welt am Sonntag“.

„Ich denke, jeder hätte in seinem Club gern eine Epoche, wie es sie in Bremen einst mit Otto Rehhagel und auch Thomas Schaaf gab“, sagte Schmadtke. Er glaube aber, „Trainer und Manager sind heutzutage nicht mehr so eng verzahnt, wie es sein sollte und wie es mal war. Jeder versucht, seine Dinge so autonom wie möglich umzusetzen.“