Schmidt: "Mutige Mannschaften haben Erfolg"

Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt über den 7:1-Sieg der Deutschen über Brasilien, den modernen Fußball und die Kaderplanung.





Herr Schmidt, als Verfechter des Pressing muss Deutschland gegen Brasilien aus Ihrer Sicht doch eine perfekte erste Halbzeit gespielt haben, oder?





Roger Schmidt Klar war das perfekt. Es war aber aus deutscher Sicht eben auch perfekt, wie Brasilien gespielt hat. Sie haben versucht, ihre Emotionen auf den Platz zu übertragen und sind taktisch ungeordnet draufgegangen. Das können sie mit Deutschland aber nicht machen.





Dient dieses Halbfinale demnach auch als Anschauungsmaterial für ihre Spieler hier bei Bayer Leverkusen?





Schmidt Ja sicher. Auch für uns ist ja das Vorwärts-Verteidigen, das frühe Stören, ein großes Thema.





Vorwärts-Verteidigen gilt als Ihr Steckenpferd. Da müssen Ihnen die unorthodox attackierenden Chilenen beim 2:0 gegen Spanien doch am Besten gefallen haben.





Schmidt Es hat funktioniert, oder? Wenn man so spielt wie Chile gegen eine Mannschaft, die es nicht gewohnt ist, im Ballbesitz früh attackiert zu werden, ist es ein sehr gutes Mittel, um diese Mannschaft aus dem Konzept zu bringen. Von daher mag ich diesen Fußball, den Chile spielt. Wenn man es geschlossen macht, wenn man es mutig und ohne Zweifel macht, dann ist dieses frühe Attackieren für jeden Gegner sehr problematisch.





Liegt Ihrer Idee des frühen Attackierens letztlich auch die Überzeugung zugrunde, dass Agieren jedem Fußballer mehr Spaß macht als Reagieren?





Schmidt Es muss ausgewogen sein. Wir müssen ja auch Lösungen entwickeln, wenn wir gegen einen gut gestaffelten Gegner in Ballbesitz sind. Aber klar ist: Das schnelle Umschalten nach Ballgewinn ist typisch im heutigen Fußball und wird auch für unsere künftige Art des Fußballs typisch sein.





Bayers Sportdirektor Rudi Völler hat gesagt, Ihre Art des Fußballs sei modern. Können Sie damit etwas anfangen?





Schmidt Jeder Trainer muss etwas haben, was ihm am Fußball gefällt. Mir gefällt eben, das Spiel in die Hand zu nehmen, und ich glaube, dass die Teams, die den Mut haben, dies auch konsequent durchzuziehen, erfolgreich sein werden. Natürlich wird auch der Ballbesitzfußball immer ein Thema bleiben. Der schönste Fußball ist letztlich wohl eine Kombination aus beidem. So wie der FC Bayern und die Nationalelf es vormachen.





Gibt es auch unmodernen Fußball?





Schmidt Es gibt zumindest auch unattraktiven Fußball, der erfolgreich ist. Wenn man sieht, mit welcher Spielweise Chelsea 2012 die Champions League gewonnen hat, dann sieht man, dass man die bedeutendste Trophäe im Vereinsfußball holen kann, ohne modern oder attraktiv zu sein.





Wie lange wird Ihre Mannschaft brauchen, um Ihre Spielidee zu verinnerlichen?





Schmidt Das ist schwierig vorherzusagen. Meine bisherigen Eindrücke sind sehr positiv. Ich glaube, dass die Mannschaft Spaß daran hat, die neue Linie umzusetzen. Jetzt muss sie immer mehr merken, wie erfolgreich diese Spielweise sein kann. Wir werden zum Saisonstart nicht perfekt sein, aber wir werden viele Dinge, die wir trainieren, nutzen können, um Spiele zu gewinnen.





Haben Sie dabei verschiedene Spielsysteme im Kopf?





Schmidt Ich bin kein Trainer, der jede Woche eine neue Ordnung spielen lassen möchte. Ich bin einfach überzeugt, dass sich eine Mannschaft in einer gewohnten Ordnung besser entwickeln kann. Ich tendiere dazu, mit zwei Spitzen zu spielen und zwei Zehnern, weil das aus meiner Sicht die beste Aufteilung ist, um umzuschalten und Druck auszuüben. Und dadurch, dass wir uns fast gar nicht am Gegner orientieren, spielt dessen Ordnung für unsere Ausrichtung auch nicht mehr so eine große Rolle.





Also ist es für Sie egal, ob Sie gegen Bayern oder Paderborn spielen?





Schmidt Es ist nicht egal, weil Bayern eben eine herausragende individuelle Klasse besitzt. Aber es ist egal, gegen welche Grundordnung wir spielen.





Wird sich die Spielweise für einen Stefan Kießling ändern?





Schmidt Sie wird sich für alle Spieler ein bisschen ändern. Wir wollen viele frühe Ballgewinne, damit die Stürmer oft in torgefährliche Situationen kommen. Wenn ich dann nur mit einer Spitze halbherzig attackiere, ist dieser ein armer Hund mit unglaublich langen Wegen. Der Ansatz ist ja nicht, hinten sicher zu stehen und dann zu gucken, wen wir vorne noch haben zum Attackieren. Im Gegenteil: Wir wollen vorne genügend Spieler haben, damit das Attackieren sehr wahrscheinlich von Erfolg gekrönt ist.





Kalkulieren Sie oder der Verein ein Übergangsjahr ein, bis die neue Spielweise sitzt?





Schmidt Wichtig ist zunächst einmal, dass die Mannschaft vom neuen Konzept überzeugt ist. Dann wird man sehen, wie lange wir brauchen, bis es fruchtet. Aber ich würde die Saison nicht von vornherein als Übergangsjahr bezeichnen.





Die Champions League ist also wieder das Ziel?





Schmidt Die Leistungsdichte in der Bundesliga ist nun mal sehr hoch. Aber wir haben einen guten Kader und eine klare Idee, von dem was wir machen wollen. Insofern haben wir auch alle Möglichkeiten, die Platzierungen, die Bayer in den vergangenen Jahren erreicht hat, wieder hinzubekommen.





Ist der Kader schon komplett?





Schmidt Wir haben im Moment einen sehr ausgewogenen Kader. Der Verein hat sehr hart um Hakan Calhanoglu gekämpft. Das hat sich gelohnt. Derzeit können wir den Markt beobachten, ohne dass wir dringend etwas machen müssen. Es stellt sich ja aber auch parallel die Frage, ob aktuelle Spieler aus dem Kader in anderen Vereinen vielleicht mehr Spielpraxis bekommen könnten.





Ist es von Vorteil, dass Sie das Arbeiten in einem Werksklub schon von Red Bull Salzburg her kennen?





Schmidt Jeder Verein hat seine eigene Identität. Deswegen kann man auch nicht alle Klubs mit Großsponsor im Rücken über einen Kamm scheren. Ich glaube nicht, dass man Red Bull Salzburg und Bayer 04 Leverkusen ohne weiteres miteinander vergleichen kann.





2015/2016 könnten Sie mit Bayer auf Red Bull Leipzig in der Bundesliga treffen.





Schmidt Ja, das kann man nicht ausschließen. Man weiß ja, wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dort sind. Rein von der Finanzkraft her müsste Leipzig aufsteigen. Aber so ist Fußball nun mal nicht. Nicht immer spiegelt der Etat die Tabelle wider.





