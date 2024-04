Bundesliga Schmidt sicher: 37 Punkte reichen zum Klassenerhalt

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim geht davon aus, dass 37 Zähler in dieser Saison für den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga reichen. „Soll ich erzählen, wir brauchen 40 Punkte, vielleicht 42, um die Klasse zu halten?“, warf der 50-Jährige vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Frage auf, um diese direkt selbst zu beantworten: „Nein, denn man sieht die Konstellationen, wer noch gegen wen spielt. Dass 37 Punkte reichen, um die Klasse zu halten, das weiß, glaube ich, jeder. Deswegen möchte ich auch nichts anderes erzählen.“